Бастрыкин потребовал доложить об отлове бродячих собак в Рязани

Отмечается, что в Рязани стая бродячих собак длительное время обитает около жилых домов и соцучреждений. По данным ведомства, животные ведут себя агрессивно. «Несмотря на многочисленные жалобы, меры к разрешению проблемы не принимаются», — уточнили в посте. В региональном СУ СКР организована проверка. Бастрыкин поручил и. о. руководителя рязанского следкома доложить о ее промежуточных результатах и о принятом решении.

Глава СК России Александр Бастрыкин потребовал доложить об отлове бродячих собак в Рязани. Об этом сообщила пресс-служба Информационного центра следкома в соцсетях.

Отмечается, что в Рязани стая бродячих собак длительное время обитает около жилых домов и соцучреждений. По данным ведомства, животные ведут себя агрессивно.

«Несмотря на многочисленные жалобы, меры к разрешению проблемы не принимаются», — уточнили в посте.

В региональном СУ СКР организована проверка.

Бастрыкин поручил и. о. руководителя рязанского следкома доложить о ее промежуточных результатах и о принятом решении.