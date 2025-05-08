ВС России до начала перемирия освободили населенный пункт Троицкое в ДНР
В Минобороны добавили, что российские войска строго соблюдают режим прекращения огня. При этом отмечается, что ВСУ предприняли две попытки прорыва через границу РФ в Курской области. Российские бойцы зеркально реагируют на нарушения со стороны Киева.
ВС России до начала перемирия освободили населенный пункт Троицкое в ДНР. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
В ведомстве добавили, что российские войска строго соблюдают режим прекращения огня.
При этом отмечается, что ВСУ предприняли две попытки прорыва через границу РФ в Курской области. Российские бойцы зеркально реагируют на нарушения со стороны Киева.