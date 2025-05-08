Врачи рязанского онкодиспансера выезжали в Касимов для проверки здоровья граждан
Мультибригада специалистов провела обучающий семинар и прием пациентов в центре амбулаторной онкологической помощи на базе Касимовской районной больницы. Выездное обследование проводилось в рамках проекта «ОнкоКонтроль. Кроме работы с пациентами, задача врачей — обучать специалистов на местах. Работники онкологического диспансера устраивают мастер-классы и контроль описания маммографических снимков. Это позволяет всем структурам онкослужбы региона работать эффективнее.
Врачи рязанского онкодиспансера выезжали в Касимов для проверки здоровья граждан. Об этом сообщила пресс-служба медучреждения.
Мультибригада специалистов провела обучающий семинар и прием пациентов в центре амбулаторной онкологической помощи на базе Касимовской районной больницы.
Выездное обследование проводилось в рамках проекта «ОнкоКонтроль. Кроме работы с пациентами, задача врачей — обучать специалистов на местах. Работники онкологического диспансера устраивают мастер-классы и контроль описания маммографических снимков. Это позволяет всем структурам онкослужбы региона работать эффективнее.
Фото: соцсети рязанского онкодиспансера.