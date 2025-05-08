В Шацком районе произошел пожар в жилом доме
Возгорание случилось вечером 6 мая в селе Польное Ялтуново. На тушение выезжали 6 человек и 2 единицы спецтехники, в том числе ДПК. Огнем пройдено 20 квадратных метров жилого здания.
В Шацком районе произошел пожар в жилом доме. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Рязанской области.
Возгорание случилось вечером 6 мая в селе Польное Ялтуново.
На тушение выезжали 6 человек и 2 единицы спецтехники, в том числе ДПК.
Огнем пройдено 20 квадратных метров жилого здания.