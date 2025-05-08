В Рязанской области загорелся жилой дом
ЧП случилось утром в селе Ратманово Ряжского муниципального округа. В тушении участвовали 13 человек и 4 единицы спецтехники, в том числе инженерная. Поврежден дом на площади 50 квадратных метров. О пострадавших не сообщается.
В Рязанской области загорелся жилой дом. Об этом сообщила пресс-служба регионального МЧС.
ЧП случилось утром в селе Ратманово Ряжского муниципального округа.
В тушении участвовали 13 человек и 4 единицы спецтехники, в том числе инженерная.
Поврежден дом на площади 50 квадратных метров. О пострадавших не сообщается.