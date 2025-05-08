Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 08
12°
Птн, 09
12°
Сбт, 10
ЦБ USD 80.86 -0.1 08/05
ЦБ EUR 92.14 0.22 08/05
Нал. USD 83.60 / 83.00 08/05 10:45
Нал. EUR 95.07 / 96.30 08/05 10:45
Новости
Итоги года New
Публикации
В многодетного рязанца врезались на обочине, он скончался. Полиция не ...
В Касимовском районе на машину многодетного рязанца нае...
29 апреля 16:45
24 361
Боец СВО из Рязани разводился с женой из-за измен. Он погиб, а она хоч...
Рязанский участник спецоперации стал жертвой «черной вд...
24 апреля 15:11
40 923
В Рязанской области открыли пункт раздельного сбора отходов GRASS и «Л...
Во вторник, 22 апреля, в Рязани состоялось открытие уни...
23 апреля 14:01
26 985
В Рязани педофила отпустили из СИЗО. Он домогался до дочери и еще двух...
В Рязани домогавшегося до дочери, ее одноклассницы и св...
21 апреля 17:20
34 227
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
В Рязани засняли водителя, проехавшего на запрещающий сигнал светофора
Инцидент произошел в среду, 7 мая, на пересечении проезда Яблочкова и улицы Радиозаводской. На кадрах видно, что водитель Lada Granta проезжает перекресток на «красный» свет. «Что в голове у таких „водителей“? Вообще на все по…», — говорится в посте.

В Рязани засняли водителя, проехавшего на запрещающий сигнал светофора. Видео опубликовал Telegram-канал «Подслушано в Рязани».

Инцидент произошел в среду, 7 мая, на пересечении проезда Яблочкова и улицы Радиозаводской. На кадрах видно, что водитель Lada Granta проезжает перекресток на «красный» свет.

«Что в голове у таких „водителей“? Вообще на все по…», — говорится в посте.