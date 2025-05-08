В Рязани засняли водителя, проехавшего на запрещающий сигнал светофора
Инцидент произошел в среду, 7 мая, на пересечении проезда Яблочкова и улицы Радиозаводской. На кадрах видно, что водитель Lada Granta проезжает перекресток на «красный» свет. «Что в голове у таких „водителей“? Вообще на все по…», — говорится в посте.
В Рязани засняли водителя, проехавшего на запрещающий сигнал светофора. Видео опубликовал Telegram-канал «Подслушано в Рязани».
Инцидент произошел в среду, 7 мая, на пересечении проезда Яблочкова и улицы Радиозаводской. На кадрах видно, что водитель Lada Granta проезжает перекресток на «красный» свет.
«Что в голове у таких „водителей“? Вообще на все по…», — говорится в посте.