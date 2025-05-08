В Рязани прошла ежегодная акция «Сад памяти»
Участники высадили в областном центре 30 саженцев. Цель мероприятия — посадить 27 миллионов деревьев в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. «Волонтерские акции проходят в каждом муниципалитете и на территории лесничеств. В этом году по всей Рязанской области уже высажено около 37 тысяч молодых деревьев. В память о каждом герое будут цвести сады», — заявил глава региона.
В Рязани прошла ежегодная акция «Сад памяти». Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Павел Малков.
Участники высадили в областном центре 30 саженцев. Цель мероприятия — посадить 27 миллионов деревьев в память о погибших в годы Великой Отечественной войны.
«Волонтерские акции проходят в каждом муниципалитете и на территории лесничеств. В этом году по всей Рязанской области уже высажено около 37 тысяч молодых деревьев. В память о каждом герое будут цвести сады», — заявил глава региона.
Фото: Telegram-канал Павла Малкова.