Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 08
12°
Птн, 09
11°
Сбт, 10
ЦБ USD 80.86 -0.1 08/05
ЦБ EUR 92.14 0.22 08/05
Нал. USD 83.80 / 83.00 08/05 17:15
Нал. EUR 95.07 / 96.50 08/05 17:15
Новости
Итоги года New
Публикации
В многодетного рязанца врезались на обочине, он скончался. Полиция не ...
В Касимовском районе на машину многодетного рязанца нае...
29 апреля 16:45
25 025
Боец СВО из Рязани разводился с женой из-за измен. Он погиб, а она хоч...
Рязанский участник спецоперации стал жертвой «черной вд...
24 апреля 15:11
41 584
В Рязанской области открыли пункт раздельного сбора отходов GRASS и «Л...
Во вторник, 22 апреля, в Рязани состоялось открытие уни...
23 апреля 14:01
27 637
В Рязани педофила отпустили из СИЗО. Он домогался до дочери и еще двух...
В Рязани домогавшегося до дочери, ее одноклассницы и св...
21 апреля 17:20
34 874
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
В Рязани прошла ежегодная акция «Сад памяти»
Участники высадили в областном центре 30 саженцев. Цель мероприятия — посадить 27 миллионов деревьев в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. «Волонтерские акции проходят в каждом муниципалитете и на территории лесничеств. В этом году по всей Рязанской области уже высажено около 37 тысяч молодых деревьев. В память о каждом герое будут цвести сады», — заявил глава региона.

В Рязани прошла ежегодная акция «Сад памяти». Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Павел Малков.

Участники высадили в областном центре 30 саженцев. Цель мероприятия — посадить 27 миллионов деревьев в память о погибших в годы Великой Отечественной войны.

«Волонтерские акции проходят в каждом муниципалитете и на территории лесничеств. В этом году по всей Рязанской области уже высажено около 37 тысяч молодых деревьев. В память о каждом герое будут цвести сады», — заявил глава региона.

Фото: Telegram-канал Павла Малкова.