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В Рязани почтили память павших в Великой Отечественной войне
Губернатор Павел Малков принял участие в памятных мероприятиях, приуроченных к 80 годовщине Победы в Великой Отечественной войне. У Вечного огня состоялась панихида по воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Ее провел настоятель Скорбященского храма Рязани протоиерей Георгий Булеков. Собравшиеся почтили память павших минутой молчания. За годы войны на фронт из Рязанской области ушли более 300 тысяч человек, 180 тысяч не вернулись. В их честь был дан троекратный оружейный салют.

8 мая губернатор Павел Малков принял участие в памятных мероприятиях, приуроченных к 80 годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Они прошли на Скорбященском мемориальном комплексе. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

К событию присоединились ветераны, труженики тыла, участники СВО, представители регправительства, руководители областных министерств и ведомств, территориальных органов федеральных органов государственной власти, Рязанской областной Думы, администрации Рязани, гордумы, общественных и патриотических организаций, курсанты и школьники.

У Вечного огня состоялась панихида по воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Ее провел настоятель Скорбященского храма Рязани протоиерей Георгий Булеков. Собравшиеся почтили память павших минутой молчания. За годы войны на фронт из Рязанской области ушли более 300 тысяч человек, 180 тысяч не вернулись. В их честь был дан троекратный оружейный салют.

Губернатор Павел Малков возложил цветы вместе с председателем Рязанской городской организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Валерием Конопацким. Церемония завершилась прохождением торжественным маршем почетного караула.

Фото: Кирилл Морозов.