В Рязани на Ряжском шоссе произошло массовое ДТП
Авария произошла в четверг, 8 мая, недалеко от остановки «поселок Строитель». «Паровозик из трех машин, перед пешеходным переходом», — говорится в сообщении. На месте работал экипаж ДПС. О пострадавших неизвестно.
В Рязани на Ряжском шоссе произошло массовое ДТП. Об этом сообщили очевидцы в группе «ПУВР» ВКонтакте.
Авария произошла в четверг, 8 мая, недалеко от остановки «поселок Строитель».
«Паровозик из трех машин, перед пешеходным переходом», — говорится в сообщении.
На месте работал экипаж ДПС. О пострадавших неизвестно.