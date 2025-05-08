Рязанец встретил пятерых лосей и лису по дороге до Ялмонта
«Сначала, троих лосей спугнул недалеко от поворота на Пилево. Там же, на дороге сидела лиса, которая быстро ретировалась в лесную чащу, как только я остановился. И сразу после Тюрвищей, встретилась неторопливая парочка, молодых лосей», — написал автор видео.
Рязанец встретил пятерых лосей и лису по дороге до Ялмонта. Об этом в своем Telegram-канале написал фотограф Олег Буцкий.
«Сначала, троих лосей спугнул недалеко от поворота на Пилево. Там же, на дороге сидела лиса, которая быстро ретировалась в лесную чащу, как только я остановился. И сразу после Тюрвищей, встретилась неторопливая парочка, молодых лосей», — написал автор видео.
Видео: Telegram-канал «Путешествия по Рязанской области».