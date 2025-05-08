Рязанцев предупредили о росте мошеннических провокаций в предпраздничные дни
Отмечается, что в соцсетях пресечены попытки распространения фейковых сообщений о разных срочных сборах на предметы первой необходимости для бойцов с подложными адресами. Аферисты в соцсетях создают фейковые рассылки о проведении якобы акций, направленных на нанесение вреда здоровью (массовые отравления под видом раздачи питьевой воды и др.) Жителей попросили не поддаваться на провокации, сохранять спокойствие и не распространять непроверенную информацию.
Рязанцев предупредили о росте мошеннических провокаций в предпраздничные дни. Об этом сообщила опергруппа региона.
Отмечается, что в соцсетях пресечены попытки распространения фейковых сообщений о разных срочных сборах на предметы первой необходимости для бойцов с подложными адресами.
Аферисты в соцсетях создают фейковые рассылки о проведении якобы акций, направленных на нанесение вреда здоровью (массовые отравления под видом раздачи питьевой воды и др.)
Жителей попросили не поддаваться на провокации, сохранять спокойствие и не распространять непроверенную информацию.