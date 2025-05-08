Рязанцам помогли добиться ремонта аварийной крыши
Установлено, что кровля дома № 9 на улице Газовиков в селе Истье Старожиловского района находится в аварийном состоянии. На ней имеются многочисленные повреждения, включая сквозные отверстия, что приводит к затоплениям квартир и порче имущества жильцов. Управляющая компания не выполняла свои обязанности, за что ей внесли представление. Нарушения устранили, кровлю дома отремонтировали.
Рязанцам помогли добиться ремонта аварийной крыши. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
Установлено, что кровля дома № 9 на улице Газовиков в селе Истье Старожиловского района находится в аварийном состоянии. На ней имеются многочисленные повреждения, включая сквозные отверстия, что приводит к затоплениям квартир и порче имущества жильцов.
Управляющая компания не выполняла свои обязанности, за что ей внесли представление. Нарушения устранили, кровлю дома отремонтировали.