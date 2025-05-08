Рязанца осудили за покупку героина
Установлено, что в декабре 2024 года 34-летний мужчина купил в интернете 3 грамма наркотика для личного потребления. Преступную деятельность пресекла полиция. Нарушителя признали виновным по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение и хранение наркотических средств в крупном размере без цели сбыта). Суд назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года.
Рязанца осудили за покупку героина. Об этом в четверг, 8 мая, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Установлено, что в декабре 2024 года 34-летний мужчина купил в интернете 3 грамма наркотика для личного потребления. Преступную деятельность пресекла полиция.
Нарушителя признали виновным по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение и хранение наркотических средств в крупном размере без цели сбыта).
Суд назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года.