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Рязанца осудили за покупку героина
Установлено, что в декабре 2024 года 34-летний мужчина купил в интернете 3 грамма наркотика для личного потребления. Преступную деятельность пресекла полиция. Нарушителя признали виновным по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение и хранение наркотических средств в крупном размере без цели сбыта). Суд назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

Рязанца осудили за покупку героина. Об этом в четверг, 8 мая, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, что в декабре 2024 года 34-летний мужчина купил в интернете 3 грамма наркотика для личного потребления. Преступную деятельность пресекла полиция.

Нарушителя признали виновным по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение и хранение наркотических средств в крупном размере без цели сбыта).

Суд назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года.