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Опубликован прогноз погоды на 9 мая в Рязанской области
В пятницу будет переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер ночью переменный, 2-7 м/с, днем северо-западный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью 0…5°С, местами заморозки до -2°С. Днем столбики термометров покажут отметки до +10…+15°С.

Опубликован прогноз погоды на 9 мая в Рязанской области. Информацию разместил региональный ЦГМС.

В пятницу будет переменная облачность. Преимущественно без осадков.

Ветер ночью переменный, 2-7 м/с, днем северо-западный 4-9 м/с.

Температура воздуха ночью 0…5°С, местами заморозки до -2°С. Днем столбики термометров покажут отметки до +10…+15°С.