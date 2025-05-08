Опубликован прогноз погоды на 9 мая в Рязанской области
В пятницу будет переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер ночью переменный, 2-7 м/с, днем северо-западный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью 0…5°С, местами заморозки до -2°С. Днем столбики термометров покажут отметки до +10…+15°С.
Опубликован прогноз погоды на 9 мая в Рязанской области. Информацию разместил региональный ЦГМС.
В пятницу будет переменная облачность. Преимущественно без осадков.
Ветер ночью переменный, 2-7 м/с, днем северо-западный 4-9 м/с.
Температура воздуха ночью 0…5°С, местами заморозки до -2°С. Днем столбики термометров покажут отметки до +10…+15°С.