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Зарплаты пекарей и кондитеров выросли в Рязанской области
Отмечается, что пекари и кондитеры из Рязанской области могут зарабатывать пока еще меньше среднероссийского уровня. Их средняя зарплата за год выросла на 7,5 тысяч рублей, до 47,5 тысяч. Однако, по данным специалистов, спрос на пекарей в регионе вырос на 14%. Согласно данным исследования, самые высокие зарплаты пекари и кондитеры могут получить, если устроятся работать в добывающую отрасль — здесь им готовы платить более 110 тысяч рублей.

Зарплаты пекарей и кондитеров выросли в Рязанской области. Об этом 7 мая сообщает hh.ru.

Отмечается, что пекари и кондитеры из Рязанской области могут зарабатывать пока еще меньше среднероссийского уровня. Их средняя зарплата за год выросла на 7,5 тысяч рублей, до 47,5 тысяч.

Однако, по данным специалистов, спрос на пекарей в регионе вырос на 14%.

Согласно данным исследования, самые высокие зарплаты кондитеры и пекари могут получить, если устроятся работать в добывающую отрасль — здесь им готовы платить более 110 тысяч рублей.

На втором месте по уровню дохода для пекарей — металлургия, такой специалист может заработать более 108 тысяч, на третьем — работодатели, связанные с промышленным оборудованием, они предлагают доход от 90 тысяч рублей.