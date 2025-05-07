ВС РФ разбили всю тяжелую технику ВСУ, на которой они пытались прорваться в Курскую область

Российские военные нанесли несколько массированных ударов по местам скопления противника, предположительно, авиабомбами ФАБ-500. «В попытке наступления на границы РФ в районе поселка Теткино участвует 24-й отдельный штурмовой террористический батальон «Айдар"*. ВСУ также применяют дроны-камикадзе и артиллерию», — говорится в посте. Отмечается, что в последней атаке противник потерял до 40 человек личного состава. Среди уничтоженной тяжелой техники — танки Т-72, ББМ «Козак», БМП Bradley, а также множество более мелкой техники в виде мотоциклов и квадроциклов. *запрещенная в РФ террористическая организация

ВС РФ разбили всю тяжелую технику ВСУ, на которой они пытались прорваться в Курскую область. Об этом сообщает SHOT.

По данным канала, российские военные нанесли несколько массированных ударов по местам скопления противника, предположительно, авиабомбами ФАБ-500.

«В попытке наступления на границы РФ в районе поселка Теткино участвует 24-й отдельный штурмовой террористический батальон «Айдар"*. ВСУ также применяют дроны-камикадзе и артиллерию», — говорится в посте.

Отмечается, что в последней атаке противник потерял до 40 человек личного состава. Среди уничтоженной тяжелой техники — танки Т-72, ББМ «Козак», БМП Bradley, а также множество более мелкой техники в виде мотоциклов и квадроциклов.

*запрещенная в РФ террористическая организация