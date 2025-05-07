Врач рассказал рязанцам об опасности напитка Bubble Tea
По его словам, напиток содержит большое количество быстрых углеводов, которые вызывают резкие скачки уровня глюкозы в крови, создавая повышенную нагрузку на поджелудочную железу.
Врач рассказал рязанцам об опасности напитка Bubble Tea. Об этом пишет «АиФ» со ссылкой на врача-эндокринолога Антона Полякова.
По его словам, напиток содержит большое количество быстрых углеводов, которые вызывают резкие скачки уровня глюкозы в крови, создавая повышенную нагрузку на поджелудочную железу.
Регулярное употребление Bubble Tea повышает риск развития инсулинорезистентности, сахарного диабета и ожирения.
Особую тревогу у специалиста вызывает популярность напитка среди детей.