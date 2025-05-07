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24 апреля 15:11
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В Рязанской области открыли пункт раздельного сбора отходов GRASS и «Л...
Во вторник, 22 апреля, в Рязани состоялось открытие уни...
23 апреля 14:01
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В Рязани педофила отпустили из СИЗО. Он домогался до дочери и еще двух...
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21 апреля 17:20
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В Telegram появится платная «предложка»
Отмечается, что минимальная стоимость для отправки сообщения составит одна звезда. При этом каналы могут устанавливать любую цену вплоть до 10 тысяч звезд, но не обязаны размещать предложения. Сами же будут получать 85% от выбранной стоимости.

В Telegram появится платная «предложка». Об этом пишет RT со ссылкой на канал «Код Дурова».

Отмечается, что минимальная стоимость для отправки сообщения составит одна звезда.

При этом каналы могут устанавливать любую цену вплоть до 10 тысяч звезд, но не обязаны размещать предложения. Сами же будут получать 85% от выбранной стоимости.