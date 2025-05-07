В США заявили, что Россия просит слишком многого в переговорах по Украине
Отмечается, что в настоящее время РФ выдвигает определенный набор требований, определенный набор уступок для прекращения конфликта, но власти США видят заинтересованность.
В США заявили, что Россия просит слишком многого в переговорах по Украине. об этом пишет ТАСС со ссылкой на вице-президента США Джей Ди Вэноднако.
По его словам, в настоящее время РФ выдвигает определенный набор требований, определенный набор уступок для прекращения конфликта, но власти США видят заинтересованность.