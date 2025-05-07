В Рязанской области состоялись соревнования по конкуру
Отмечается, что состязания прошли в клубе «Росинант». Участниками турнира стали спортсмены из Рязанской и Московской областей. В маршрутах с разными высотами участвовали более 90 спортивных пар.
В Рязанской области состоялись соревнования по конкуру. Об этом пишет региональное министерство спорта.
Отмечается, что состязания прошли в клубе «Росинант».
Участниками турнира стали спортсмены из Рязанской и Московской областей.
В маршрутах с разными высотами участвовали более 90 спортивных пар.