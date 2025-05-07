В Рязанской области произошло серьезное ДТП
По словам очевидцев, авария случилась на повороте на Окружной улице в микрорайоне Сиверка. Судя по кадрам, легковушка вылетела с проезжей части и врезалась в дерево, в результате у автомобиля смят капот и поврежден бампер. На месте происшествия работала скорая. Данных о пострадавших нет. Официальная информация уточняется.
В Касимове произошло серьезное ДТП. Об этом в среду, 7 мая, сообщили в соцсетях.
По словам очевидцев, авария случилась на повороте на Окружной улице в микрорайоне Сиверка. Судя по кадрам, легковушка вылетела с проезжей части и врезалась в дерево, в результате у автомобиля смят капот и поврежден бампер.
На месте происшествия работала скорая.
Данных о пострадавших нет. Официальная информация уточняется.
Фото: Telegram-канал «Автоклуб Касимов»