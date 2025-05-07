В Рязани снизились цены на вторичное жилье
Согласно аналитике, средняя стоимость квадратного метра во вторичном жилье в Рязани снизилась с начала года на 0,9%, предложение готовых квартир упало на 2,8%. Отмечается, что в январе стоимость одного квадратного метра во вторичном жилье в Рязани составляла 97,1 тыс. рублей, в апреле — 96,2 тыс. рублей.
В Рязани снизились цены на вторичное жилье. Об этом сообщает «
Согласно аналитике, средняя стоимость квадратного метра во вторичном жилье в Рязани снизилась с начала года на 0,9%, предложение готовых квартир упало на 2,8%.
Отмечается, что в январе стоимость одного квадратного метра во вторичном жилье в Рязани составляла 97,1 тыс. рублей, в апреле — 96,2 тыс. рублей.