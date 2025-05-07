В Рязани произошло массовое ДТП
По словам очевидцев, авария случилась на улице Грибоедова. Судя по кадрам, столкнулись три автомобиля. На месте происшествия работала полиция. Данных о пострадавших нет. Официальная информация уточняется.
В Рязани произошло массовое ДТП. Об этом 7 мая сообщили в Telegram-канале «аТипичная Рязань 18+".
По словам очевидцев, авария случилась на улице Грибоедова. Судя по кадрам, столкнулись три автомобиля.
На месте происшествия работала полиция. Данных о пострадавших нет.
Официальная информация уточняется.