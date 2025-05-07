В Рязани полицейские поймали мигранта с «синтетикой»

20-летнего гражданина страны Средней Азии остановили на улице Зафабричной. При досмотре полицейские нашли у молодого человека сверток с производным N-метилэфедрона массой 1,11 грамма. Выяснилось, что мигрант проживал в Рязани на съемной квартире и недавно начал сотрудничать с нелегальным интернет-магазином по сбыту наркотиков. Оперативники задержали его во время распространения запрещенных веществ. На улице Речной полицейские в присутствии злоумышленника нашли еще три свертка с «синтетикой». Суммарно из незаконного оборота изъято пять граммов наркотиков.

В Рязани полицейские поймали мигранта с «синтетикой». Об этом 7 мая сообщила пресс-служба регионального УМВД.

20-летнего гражданина страны Средней Азии остановили на улице Зафабричной. При досмотре полицейские нашли у молодого человека сверток с производным N-метилэфедрона массой 1,11 грамма.

Выяснилось, что мигрант проживал в Рязани на съемной квартире и недавно начал сотрудничать с нелегальным интернет-магазином по сбыту наркотиков.

Оперативники задержали его во время распространения запрещенных веществ. На улице Речной полицейские в присутствии злоумышленника нашли еще три свертка с «синтетикой».

Суммарно из незаконного оборота изъято пять граммов наркотиков.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере).

Молодого человека заключили под стражу.