В Рязани открылась выставка «Александр Дейнека. Певец новой жизни. 125 лет со дня рождения»
Выставка открылась в музейном центре РИАМЗ. На ней можно увидеть более 100 работ художника Александра Дейнеки. Выставка продлится до 7 сентября «Впервые на одной площадке представлены произведения из двух крупнейших в стране собраний — Русского музея и Курской государственной картинной галереи. Это редкий шанс увидеть вживую весь творческий путь художника — от ранней графики до большеформатной живописи. Благодарю Министерство культуры России, Русский музей и Курскую государственную картинную галерею за предоставленную возможность», — написал Малков.
В Рязани открылась выставка «Александр Дейнека. Певец новой жизни. 125 лет со дня рождения». Об этом сообщил Павел Малков.
Выставка открылась в музейном центре РИАМЗ. На ней можно увидеть более 100 работ художника Александра Дейнеки. Выставка продлится до 7 сентября
«Впервые на одной площадке представлены произведения из двух крупнейших в стране собраний — Русского музея и Курской государственной картинной галереи. Это редкий шанс увидеть вживую весь творческий путь художника — от ранней графики до большеформатной живописи. Благодарю Министерство культуры России, Русский музей и Курскую государственную картинную галерею за предоставленную возможность», — написал Малков.