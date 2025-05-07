В Рязани иномарка сбила подростка на электросамокате
ДТП произошло днем 6 мая вблизи дома № 65 на улице Новой. 60-летний житель Московской области на автомобиле Toyota сбил 16-летнего рязанца га электросамокате. Подростку потребовалась медицинская помощь. По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
В Рязани иномарка сбила подростка на электросамокате. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
ДТП произошло днем 6 мая вблизи дома № 65 на улице Новой. 60-летний житель Московской области на автомобиле Toyota сбил 16-летнего рязанца га электросамокате.
Подростку потребовалась медицинская помощь.
По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.