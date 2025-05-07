В России утвердили нормы часов работы педагогов за ставку заработной платы

Соответствующий документ вступит в силу 1 сентября 2025 года. Продолжительность рабочего времени 36 часов в неделю устанавливается старшим воспитателям организаций дошкольного образования, педагогам-психологам, социальным педагогам, педагогам-библиотекарям и другим. Кроме того, норму в 20 часов педагогической работы утвердили дефектологам и логопедам, 25 часов — воспитателям детей с ОВЗ, 30 часов — инструкторам по физкультуре, воспитателям в интернатах и других организациях.

В России утвердили нормы часов работы педагогов за ставку заработной платы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минпросвещения РФ.

Соответствующий документ вступит в силу 1 сентября 2025 года.

«Установленные приказом нормы позволяют учитывать трудоемкость воспитательной и иной работы педагога, не являющейся преподавательской (например, методической), и перечень видов педагогического труда, включаемого в рабочее время педагогических работников», — рассказали в пресс-службе министерства.

Согласно новым нормам, продолжительность рабочего времени 36 часов в неделю устанавливается старшим воспитателям организаций дошкольного образования, педагогам-психологам, социальным педагогам, педагогам-библиотекарям и ряду других учителей.

Кроме того, норму в 20 часов педагогической работы утвердили дефектологам и логопедам, 25 часов — воспитателям, которые преподают детям с ОВЗ, 30 часов — инструкторам по физической культуре, воспитателям в интернатах и других организациях социального обслуживания.

Объем учебной нагрузки, установленный педагогическому работнику, оговаривается в трудовом договоре.