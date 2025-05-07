В Минобороны рассказали о потерях ВСУ за сутки
Отмечается, что ПВО сбила 524 беспилотника, пять ракет «Нептун», шесть бомб JDAM и два снаряда HIMARS. ВС РФ поразили объекты военных аэродромов, склады боеприпасов и места подготовки к запуску беспилотников в 149 районах. Российские военные уничтожили танк и пусковую установку РСЗО HIMARS.
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ за сутки. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ведомство.
Отмечается, что ПВО сбила 524 беспилотника, пять ракет «Нептун», шесть бомб JDAM и два снаряда HIMARS.
ВС РФ поразили объекты военных аэродромов, склады боеприпасов и места подготовки к запуску беспилотников в 149 районах.
Российские военные уничтожили танк и пусковую установку РСЗО HIMARS.