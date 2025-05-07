В МЧС назвали причину крупного пожара в Рыбном
ЧП случилось вечером 5 мая. В Рыбном загорелся жилой дом. Площадь пожара составила 103 квадратных метра. В тушении участвовали 12 человек, 5 единиц техники. По предварительной информации, причиной пожара стали аварийные явления в работе электрооборудования.
В МЧС назвали причину крупного пожара в Рыбном. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.
ЧП случилось вечером 5 мая. В Рыбном загорелся жилой дом. Площадь пожара составила 103 квадратных метра. В тушении участвовали 12 человек, 5 единиц техники.
По предварительной информации, причиной пожара стали аварийные явления в работе электрооборудования.
Ранее появилось видео с места.