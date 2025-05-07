В Марий Эл девушку убили на свидании
В Марий Эл 23-летнюю девушку убили на свидании. Об этом сообщили в Telegram-канале «Плохие новости 18+".
Отмечается, что девушка встретилась с новым знакомым и согласилась зайти к нему в гости. По данным канала, молодой человек выпил и начал приставать к ней.
Как указано в посте, девушка отказала, после чего он дважды ударил гостью автомобильным диском по голове. Пострадавшая скончалась.
Уточняется, что молодого человека поймали, он пытался скрыться.
Фото: Telegram-канал «СУ СК России по Республике Марий Эл»