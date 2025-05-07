В Госдуме снова предложили сократить рабочую неделю для женщин с детьми

Он предложил установить в России «семейные часы» — сокращенный на два часа рабочий день раз в неделю для женщин, которые воспитывают детей до 18 лет, а также для отцов-одиночек. Как отметил Борис Чернышов, соответствующая мера может стать эффективным инструментом поддержки семей с детьми, поскольку в условиях современной занятости родителям чаще всего не хватает времени на общение с ребенком в будние дни. По его мнению, это отрицательно сказывается на процессе воспитания. Отмечается, что предлагаемый подход может быть гибким: «семейные часы» могут использоваться утром или вечером.

В Госдуме снова предложили сократить рабочую неделю для женщин с детьми. С соответствующей инициативой выступил вице-спикер ГД Борис Чернышов, передало 7 мая РИА Новости.

Он предложил установить в России «семейные часы» — сокращенный на два часа рабочий день раз в неделю для женщин, которые воспитывают детей до 18 лет, а также для отцов-одиночек.

Как отметил Борис Чернышов, соответствующая мера может стать эффективным инструментом поддержки семей, поскольку в условиях современной занятости родителям чаще всего не хватает времени на общение с ребенком в будние дни. По его мнению, это отрицательно сказывается на воспитании.

Отмечается, что предлагаемый подход может быть гибким: «семейные часы» могут использоваться утром или вечером.

«Это создаст дополнительные возможности для родителей сопровождать детей на спортивные тренировки, помогать с учебой, посещать культурные мероприятия или просто проводить больше времени вместе», — говорится в сообщении.

Соответствующее обращение направлено вице-премьеру Татьяне Голиковой.