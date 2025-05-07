В Госдуме снова предложили сократить рабочую неделю для женщин с детьми. С соответствующей инициативой выступил вице-спикер ГД Борис Чернышов, передало 7 мая РИА Новости.
Он предложил установить в России «семейные часы» — сокращенный на два часа рабочий день раз в неделю для женщин, которые воспитывают детей до 18 лет, а также для отцов-одиночек.
Как отметил Борис Чернышов, соответствующая мера может стать эффективным инструментом поддержки семей, поскольку в условиях современной занятости родителям чаще всего не хватает времени на общение с ребенком в будние дни. По его мнению, это отрицательно сказывается на воспитании.
Отмечается, что предлагаемый подход может быть гибким: «семейные часы» могут использоваться утром или вечером.
«Это создаст дополнительные возможности для родителей сопровождать детей на спортивные тренировки, помогать с учебой, посещать культурные мероприятия или просто проводить больше времени вместе», — говорится в сообщении.
Соответствующее обращение направлено вице-премьеру Татьяне Голиковой.