В Госдуме предложили не включать пособие на ребенка-инвалида в расчет дохода семей

Необходимо пересмотреть механизм расчета пособий, чтобы он учитывал, что пенсия ребенка-инвалида не является доходом в классическом понимании. Депутат отметил, что эта пенсия уходит на дополнительные траты, которые нередко превышают ее размер.

В Госдуме предложили не включать пособие на ребенка-инвалида в расчет дохода семей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на депутата Сергея Гаврилова.

По его словам, необходимо пересмотреть механизм расчета пособий, чтобы он учитывал, что пенсия ребенка-инвалида не является доходом в классическом понимании.

Он отметил, что эта пенсия уходит на дополнительные траты, которые нередко превышают ее размер.