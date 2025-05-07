В Госдуме предложили маркировать лекарства, «опасные» для водителей
Главный врач «Клиники доктора Шурова» Василий Шуров обратился в Госдуму с предложением ввести обязательную маркировку лекарственных препаратов, которые могут негативно влиять на психомоторные функции и способность управлять транспортными средствами. Шуров предлагает ввести обязательную маркировку на упаковке и разработать стандарты дизайна, указывающие на влияние препарата на вождение.
В Госдуме предложили маркировать лекарства, «опасные» для водителей. Об этом пишет LIFE.
Главный врач «Клиники доктора Шурова» Василий Шуров обратился в Госдуму с предложением ввести обязательную маркировку лекарственных препаратов, которые могут негативно влиять на психомоторные функции и способность управлять транспортными средствами.
Шуров предлагает ввести обязательную маркировку на упаковке и разработать стандарты дизайна, указывающие на влияние препарата на вождение.