В Госдуме предложили активизировать проверки газового оборудования в домах

Он напомнил, что за нарушения, связанные с эксплуатацией газового оборудования, в России предусмотрены штраф до 100 тысяч рублей. По словам Якубовского, штрафные санкции — недостаточный компромисс. «Приоритет — безопасность граждан, а не комфорт подрядчиков или чье-то желание упростить себе работу или сэкономить. Мы говорим о жизнях людей, и это та сфера, где цена ошибки недопустимо высока», — подытожил Якубовский.

В Госдуме предложили активизировать проверки газового оборудования в домах. Об этом со ссылкой на депутата Александра Якубовского сообщает РИА Новости.

Он напомнил, что за нарушения, связанные с эксплуатацией газового оборудования, в России предусмотрены штраф до 100 тысяч рублей. По словам Якубовского, штрафные санкции — недостаточный компромисс.

«Приоритет — безопасность граждан, а не комфорт подрядчиков или чье-то желание упростить себе работу или сэкономить. Мы говорим о жизнях людей, и это та сфера, где цена ошибки недопустимо высока», — подытожил Якубовский.