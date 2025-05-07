В центре Рязани произошел конфликт
Инцидент произошел ночью 7 мая на улице Почтовой. По словам очевидцев, молодого человека «залили» перцовым баллончиком и он ударился головой. «Он ударился головой и залил все кровью», — рассказали местные жители. Подробности конфликта неизвестны.
В центре Рязани произошел конфликт. Об этом сообщает Telegram-канал «Топор Рязань».
Инцидент произошел ночью 7 мая на улице Почтовой. По словам очевидцев, молодого человека «залили» перцовым баллончиком и он ударился головой.
«Он ударился головой и залил все кровью», — рассказали местные жители.
Подробности конфликта неизвестны.
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