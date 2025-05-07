У рязанца под капотом автомобиля завелись крысы
Инцидент произошел на Троллейбусном переулке. Мужчина оставил иномарку на на зимнюю стоянку у дома № 4. Когда он поднял ее капот, обнаружил под ним гнездо с грызунами и молодыми особями. Животные погрызли машину и натаскали в нее мусора. Автовладелец рассказал, что в том дворе водятся крысы, но ранее они не вредили жителям.
У рязанца под капотом автомобиля завелись крысы. Об этом пишет портал «62ИНФО».
Инцидент произошел на Троллейбусном переулке. Мужчина оставил иномарку на на зимнюю стоянку у дома № 4. Когда он поднял ее капот, обнаружил под ним гнездо с грызунами и молодыми особями.
Животные погрызли машину и натаскали в нее мусора.
Автовладелец рассказал, что в том дворе водятся крысы, но ранее они не вредили жителям.