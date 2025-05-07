У рязанца под капотом автомобиля завелись крысы

Инцидент произошел на Троллейбусном переулке. Мужчина оставил иномарку на на зимнюю стоянку у дома № 4. Когда он поднял ее капот, обнаружил под ним гнездо с грызунами и молодыми особями. Животные погрызли машину и натаскали в нее мусора. Автовладелец рассказал, что в том дворе водятся крысы, но ранее они не вредили жителям.

У рязанца под капотом автомобиля завелись крысы. Об этом пишет портал «62ИНФО».

Инцидент произошел на Троллейбусном переулке. Мужчина оставил иномарку на на зимнюю стоянку у дома № 4. Когда он поднял ее капот, обнаружил под ним гнездо с грызунами и молодыми особями.

Животные погрызли машину и натаскали в нее мусора.

Автовладелец рассказал, что в том дворе водятся крысы, но ранее они не вредили жителям.