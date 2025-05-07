Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 07
12°
Чтв, 08
11°
Птн, 09
12°
ЦБ USD 80.96 -0.95 07/05
ЦБ EUR 91.92 -0.99 07/05
Нал. USD 83.80 / 83.00 07/05 12:25
Нал. EUR 95.06 / 95.61 07/05 12:25
Новости
Итоги года New
Публикации
В многодетного рязанца врезались на обочине, он скончался. Полиция не ...
В Касимовском районе на машину многодетного рязанца нае...
29 апреля 16:45
22 398
Боец СВО из Рязани разводился с женой из-за измен. Он погиб, а она хоч...
Рязанский участник спецоперации стал жертвой «черной вд...
24 апреля 15:11
38 989
В Рязанской области открыли пункт раздельного сбора отходов GRASS и «Л...
Во вторник, 22 апреля, в Рязани состоялось открытие уни...
23 апреля 14:01
25 133
В Рязани педофила отпустили из СИЗО. Он домогался до дочери и еще двух...
В Рязани домогавшегося до дочери, ее одноклассницы и св...
21 апреля 17:20
32 367
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Сотрудники рязанских компаний научились эффективно выстраивать логистические процессы

Представители рязанских компаний «Фибратек», «Инвард» и «Конфеста» получили практический опыт применения инструментов бережливого производства в сфере логистики. Об этом сообщила пресс-служба регионального Агентства развития и бизнеса.

Сотрудники предприятий прошли обучение на учебно-производственной площадке «Фабрика логистических процессов», действующей в Рязанской области в рамках федерального проекта «Производительность труда», входящего в состав национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Отмечается, что тренинг, который проводят эксперты Регионального центра компетенций Агентства развития бизнеса, моделирует реальные логистические процессы: от работы на складе до сборки заказов для клиентов. В отличие от других «Фабрик» здесь учатся построению внутренней логистики между подразделениями (производство — склады — закупки), сокращению складских площадей, анализу складских остатков, организации закупочной деятельности и взаимодействию со внешними поставщиками.

С помощью «бережливых» инструментов «фабриканты» оптимизируют процессы так, чтобы ускорить время сборки заказов и принести экономическую выгоду предприятию. По итогам трех раундов участникам удалось достичь ключевых задач «Фабрики процессов» и принести прибыль 234 тысячи виртуальных рублей.

Напомним, логистическая «Фабрика» стала третьей в арсенале РЦК наряду с производственной и офисной. Всего с 2020 года учебно-производственную площадку посетили более 2,5 тысяч сотрудников предприятий и организаций Рязанской области. Больше информации о «бережливых» инструментах можно узнать на ИТ-платформе производительность. рф.