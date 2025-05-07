Сотрудники рязанских компаний научились эффективно выстраивать логистические процессы

Представители рязанских компаний «Фибратек», «Инвард» и «Конфеста» получили практический опыт применения инструментов бережливого производства в сфере логистики. Об этом сообщила пресс-служба регионального Агентства развития и бизнеса.

Сотрудники предприятий прошли обучение на учебно-производственной площадке «Фабрика логистических процессов», действующей в Рязанской области в рамках федерального проекта «Производительность труда», входящего в состав национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Отмечается, что тренинг, который проводят эксперты Регионального центра компетенций Агентства развития бизнеса, моделирует реальные логистические процессы: от работы на складе до сборки заказов для клиентов. В отличие от других «Фабрик» здесь учатся построению внутренней логистики между подразделениями (производство — склады — закупки), сокращению складских площадей, анализу складских остатков, организации закупочной деятельности и взаимодействию со внешними поставщиками.

С помощью «бережливых» инструментов «фабриканты» оптимизируют процессы так, чтобы ускорить время сборки заказов и принести экономическую выгоду предприятию. По итогам трех раундов участникам удалось достичь ключевых задач «Фабрики процессов» и принести прибыль 234 тысячи виртуальных рублей.

Напомним, логистическая «Фабрика» стала третьей в арсенале РЦК наряду с производственной и офисной. Всего с 2020 года учебно-производственную площадку посетили более 2,5 тысяч сотрудников предприятий и организаций Рязанской области. Больше информации о «бережливых» инструментах можно узнать на ИТ-платформе производительность. рф.