Семь рязанцев получили звание «Мастер спорта России»
Согласно документу, звания по художественной гимнастике присвоили Вере Егоровой, Софье Каукиной, Валерии Семиковой, Софии Чирковой, по биатлону — Софии Диордиевой, по плаванию — Софье Сидоровой, по практической стрельбе — Сергею Егорову.
Семь рязанцев стали мастерами спорта. Соответствующий приказ 30 апреля подписали в минспорте России.
Согласно документу, звания по художественной гимнастике присвоили Вере Егоровой, Софье Каукиной, Валерии Семиковой, Софии Чирковой, по биатлону — Софии Диордиевой, по плаванию — Софье Сидоровой, по практической стрельбе — Сергею Егорову.
Ранее рязанец со званием мастера спорта Кирилл Гранкин выиграл бронзу в международных соревнованиях по бильярду.