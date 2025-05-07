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С начала 2025 года рязанцы постратили на услуги 22,5 млрд рублей
В общем объеме услуг 44,2% приходится на жилищно-коммунальные, 13,2% - на телекоммуникационные, 9,4% - на медицинские, 9,1% - на бытовые, почти четверть объема составляют остальные виды услуг. В среднем каждый житель области тратит 7 тысяч рублей в месяц на различные виды платных услуг.

С начала 2025 года рязанцы постратили на услуги 22,5 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба Росстата.

В общем объеме услуг 44,2% приходится на жилищно-коммунальные, 13,2% - на телекоммуникационные, 9,4% - на медицинские, 9,1% - на бытовые, почти четверть объема составляют остальные виды услуг.

В среднем каждый житель области тратит 7 тысяч рублей в месяц на различные виды платных услуг.

Объем бытовых услуг вырос на 4,2% до 2 млрд рублей. Из них 40% составляют услуги по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, машин и оборудования, 20% - парикмахерские и косметические услуги, 11,5% - ремонт и строительство жилья.