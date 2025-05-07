Рязанского пенсионера осудили за незаконное хранение взрывчатого вещества
Установлено, что в начале 2000-х годов в лесопосадке мужчина нашел металлическую банку с охотничьим порохом, которую оставил себе. Полицейские обнаружили и изъяли вещество массой более 200 граммов. В отношении 67-летнего рязанца возбудили уголовное дело. Он признан виновным по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, хранение взрывчатых веществ). Нарушителю назначили наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.
Рязанского пенсионера осудили за незаконное хранение взрывчатого вещества. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
Установлено, что в начале 2000-х годов в лесопосадке мужчина нашел металлическую банку с охотничьим порохом, которую оставил себе. Полицейские обнаружили и изъяли вещество массой более 200 граммов.
В отношении 67-летнего рязанца возбудили уголовное дело. Он признан виновным по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, хранение взрывчатых веществ).
Нарушителю назначили наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.