Рязанские ветераны получили выплату к юбилею Победы
Выплату в 80 тысяч рублей получили участники и инвалиды Великой Отечественной войны, их вдовы, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, граждане, награжденные знаками «Жителю блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя», «Житель осажденного Сталинграда». По 55 тысяч рублей начислили труженики тыла и бывшие совершеннолетние узники фашизма.
Рязанские ветераны получили выплату к юбилею Победы. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.
Выплату в 80 тысяч рублей получили участники и инвалиды Великой Отечественной войны, их вдовы, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, граждане, награжденные знаками «Жителю блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя», «Житель осажденного Сталинграда».
По 55 тысяч рублей начислили труженики тыла и бывшие совершеннолетние узники фашизма.