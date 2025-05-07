Рязанцы заметили автомобиль в пешеходной зоне
Инцидент произошел на улице Тимакова, недалеко от дома № 9. Автомобиль Lada Priora двигался с включенными аварийными световыми указателями по участку, где ходят люди. «Когда очень хочется — то можно. Тропинка для пешеходов возле школы 63», — написал автор поста.
Рязанцы заметили автомобиль в пешеходной зоне. Об этом сообщили очевидцы в группе «ПУВР» ВКонтакте.
Инцидент произошел на улице Тимакова, недалеко от дома № 9. Автомобиль Lada Priora двигался с включенными аварийными световыми указателями по участку, где ходят люди.
«Когда очень хочется — то можно. Тропинка для пешеходов возле школы 63», — написал автор поста.