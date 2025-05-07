Рязанцы начали собирать в лесах маслята
«Удивительно, что помимо масленка зернистого, попадалось много масленка позднего! Природа сошла с ума! (07.05.2025). Для неверующих: корзинку сфоткала рядом с щавелем, и на часах видно дату», — отметила рязанка.
Рязанцы начали собирать в лесах маслята. Об этом сообщает паблик «Грибы и Грибники Рязанской области».
«Удивительно, что помимо масленка зернистого, попадалось много масленка позднего! Природа сошла с ума! (07.05.2025). Для неверующих: корзинку сфоткала рядом с щавелем, и на часах видно дату», — отметила рязанка.