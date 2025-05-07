Рязанцам рассказали о погоде 8 мая
В четверг, 8 мая, в регионе будет облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков. Днем местами пройдет небольшой дождь. Ветер северо-западный, 4-9 м/с. Температура воздуха ночью опустится до +1,+6 градусов, днем поднимется до +11,+16 градусов.
Рязанцам рассказали о погоде 8 мая. Прогноз погоды опубликован на сайте регионального ЦГМС.
В четверг, 8 мая, в регионе будет облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков. Днем местами пройдет небольшой дождь.
Ветер северо-западный, 4-9 м/с.
Температура воздуха ночью опустится до +1,+6 градусов, днем поднимется до +11,+16 градусов.