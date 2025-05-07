Рязанцам напомнили правила поведения и безопасности в праздничные дни

В оперштабе напомнили рязанцам, что запуск беспилотников в регионе запрещен. Также нельзя снимать на фото и видео работу ПВО и последствия атак. «Не предоставляйте информацию анонимным группам и каналам обратной связи любого формата. Не отвечайте на сообщения незнакомых пользователей в социальных сетях, которые интересуются обстановкой в вашем населенном пункте. Любая информация выгодна противнику! Она используется для дальнейших террористических акций», — заявили в оперштабе. Там также отметили, что официальные салюты в регионе запрещены. «Просим граждан не использовать пиротехнику, не отвлекать силы правопорядка от обеспечения безопасности», — заключили в сообщении.

Рязанцам напомнили правила поведения и безопасности в праздничные дни. Об этом сообщает региональный опер штаб.

Там отметили, что в праздничные дни меры безопасности в регионе усилены.

В оперштабе напомнили рязанцам, что запуск беспилотников в регионе запрещен. Также нельзя снимать на фото и видео работу ПВО и последствия атак.

«Не предоставляйте информацию анонимным группам и каналам обратной связи любого формата. Не отвечайте на сообщения незнакомых пользователей в социальных сетях, которые интересуются обстановкой в вашем населенном пункте. Любая информация выгодна противнику! Она используется для дальнейших террористических акций», — заявили в оперштабе.

Там также отметили, что официальные салюты в регионе запрещены.

«Просим граждан не использовать пиротехнику, не отвлекать силы правопорядка от обеспечения безопасности», — заключили в сообщении.