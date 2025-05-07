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Рязанца задержали за продажу госнаград времен Великой Отечественной войны
Отмечается, что мужчина разместил в интернете объявления о продаже различных орденов и медалей времен Великой Отечественной войны и послевоенного времени. Его задержали с поличным в момент продажи медалей СССР «За отвагу», «За оборону Ленинграда» и ордена Трудовой Славы. Во время осмотра квартиры подозреваемого полицейские нашли еще 12 советских наград — медали «За боевые заслуги», «За трудовую доблесть» и «За трудовое отличие». По предварительной информации полиции, ранее рязанец купил их оптом и собирался перепродать.

В Рязани полицейские задержали мужчину за продажу госнаград. Об этом сообщает портал «МВД Медиа» в среду, 7 мая.

Отмечается, что мужчина разместил в интернете объявления о продаже различных орденов и медалей времен Великой Отечественной войны и послевоенного времени. Его задержали с поличным в момент продажи медалей СССР «За отвагу», «За оборону Ленинграда» и ордена Трудовой Славы.

Во время осмотра квартиры подозреваемого полицейские нашли еще 12 советских наград — медали «За боевые заслуги», «За трудовую доблесть» и «За трудовое отличие».

По предварительной информации полиции, ранее рязанец купил их оптом и собирался перепродать.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 324 УК РФ. В отношении фигуранта избрали меру процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

«Изучив изъятые медали, сотрудники полиции в кратчайший срок установили личности троих бойцов, которые были ими награждены. Одна из медалей „За боевые заслуги“ уже возвращена родственникам участника войны — красноармейца Ивана Реуцкова. После войны он проходил службу в органах внутренних дел и вышел в отставку в звании майора милиции.

Работа по установлению принадлежности госнаград и возвращению их законным владельцам будет продолжена», — отметила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Фото и видео: «МВД Медиа»