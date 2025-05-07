Полиция проведет проверку после сообщений о машинах на пешеходной зоне в Лесопарке
Отмечается, что в среду, 7 мая, жители сообщили, что по пешеходной зоне в Лесопарке ездят машины. По данному факту сотрудниками Госавтоинспекции проводится проверка.
Полиция проведет проверку после сообщений о машинах на пешеходной зоне в Лесопарке. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.
Отмечается, что в среду, 7 мая, жители сообщили, что по пешеходной зоне в Лесопарке ездят машины.
По данному факту сотрудниками Госавтоинспекции проводится проверка.