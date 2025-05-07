Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 07
12°
Чтв, 08
12°
Птн, 09
12°
ЦБ USD 80.86 -0.1 08/05
ЦБ EUR 92.14 0.22 08/05
Нал. USD 83.21 / 83.00 07/05 18:20
Нал. EUR 95.07 / 96.50 07/05 18:20
Новости
Итоги года New
Публикации
В многодетного рязанца врезались на обочине, он скончался. Полиция не ...
В Касимовском районе на машину многодетного рязанца нае...
29 апреля 16:45
23 258
Боец СВО из Рязани разводился с женой из-за измен. Он погиб, а она хоч...
Рязанский участник спецоперации стал жертвой «черной вд...
24 апреля 15:11
39 803
В Рязанской области открыли пункт раздельного сбора отходов GRASS и «Л...
Во вторник, 22 апреля, в Рязани состоялось открытие уни...
23 апреля 14:01
25 903
В Рязани педофила отпустили из СИЗО. Он домогался до дочери и еще двух...
В Рязани домогавшегося до дочери, ее одноклассницы и св...
21 апреля 17:20
33 114
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Почта России доставит рязанским ветеранам поздравления Путина
Отмечается, что до 8 мая почтальоны вручат порядка 305 000 писем лично в руки почетным адресатам по всей стране, из них в Рязанской области — 2463. В почтовом отправлении находится именная открытка с поздравлением с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, подписанным президентом России. В случае, если адресата не окажется дома, письмо будет храниться в ближайшем отделении месяц. В течение этого времени почтальон будет регулярно повторять попытки доставить поздравления.

Почта России доставит рязанским ветеранам поздравления Владимира Путина. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Отмечается, что до 8 мая почтальоны вручат порядка 305 000 писем лично в руки почетным адресатам по всей стране, из них в Рязанской области — 2463.

В почтовом отправлении находится именная открытка с поздравлением с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, подписанным президентом России.

В случае, если адресата не окажется дома, письмо будет храниться в ближайшем отделении месяц. В течение этого времени почтальон будет регулярно повторять попытки доставить поздравления.

«Важная и почетная задача Почты из года в год — доставлять ветеранам Великой Отечественной войны персональные поздравления нашего президента с Днем Победы. В годовщину важнейшего события в истории России мы с особой гордостью и трепетом присоединяемся к поздравлениям в адрес тех, кто подарил нам Победу, на чью долю выпали горькие и тяжелые годы войны», — отметил генеральный директор Почты России Михаил Волков.