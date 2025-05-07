Почта России доставит рязанским ветеранам поздравления Путина

Отмечается, что до 8 мая почтальоны вручат порядка 305 000 писем лично в руки почетным адресатам по всей стране, из них в Рязанской области — 2463. В почтовом отправлении находится именная открытка с поздравлением с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, подписанным президентом России. В случае, если адресата не окажется дома, письмо будет храниться в ближайшем отделении месяц. В течение этого времени почтальон будет регулярно повторять попытки доставить поздравления.

Почта России доставит рязанским ветеранам поздравления Владимира Путина. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Отмечается, что до 8 мая почтальоны вручат порядка 305 000 писем лично в руки почетным адресатам по всей стране, из них в Рязанской области — 2463.

В почтовом отправлении находится именная открытка с поздравлением с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, подписанным президентом России.

В случае, если адресата не окажется дома, письмо будет храниться в ближайшем отделении месяц. В течение этого времени почтальон будет регулярно повторять попытки доставить поздравления.

«Важная и почетная задача Почты из года в год — доставлять ветеранам Великой Отечественной войны персональные поздравления нашего президента с Днем Победы. В годовщину важнейшего события в истории России мы с особой гордостью и трепетом присоединяемся к поздравлениям в адрес тех, кто подарил нам Победу, на чью долю выпали горькие и тяжелые годы войны», — отметил генеральный директор Почты России Михаил Волков.