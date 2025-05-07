Опубликован график работы рязанской ГАИ в майские праздники
Выходными днями станут 8, 9, 11 мая. 10 мая ведомство будет работать с 8:00 до 17:00. Территориальные регистрационно-экзаменационные подразделения Рязанской области проведут прием в те же рабочие дни с 9:00 до 18:00.
Опубликован график работы рязанской ГАИ в майские праздники. Соответствующую информацию разместила пресс-служба регионального ведомства в соцсетях.
Выходными днями станут 8, 9, 11 мая. 10 мая ведомство будет работать с 8:00 до 17:00.
Территориальные регистрационно-экзаменационные подразделения Рязанской области проведут прием в те же рабочие дни с 9:00 до 18:00.