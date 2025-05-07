Ночью средства ПВО уничтожили девять БПЛА, летевших на Москву
В 1:33 Собянин заявил, что отражена атака семи беспилотников, летевших на Москву. В 3:55 стало известно, что средства ПВО уничтожили еще два дрона. На месте падения обломков работали специалисты экстренных служб.
Ночью средства ПВО уничтожили девять БПЛА, летевших на Москву. Об этом 7 мая сообщил в соцсетях мэр столицы Сергей Собянин.
В 1:33 он заявил, что отражена атака семи беспилотников, летевших на Москву.
В 3:55 стало известно, что средства ПВО уничтожили еще два дрона.
На месте падения обломков работали специалисты экстренных служб.